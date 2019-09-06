Чтобы не было войны: немецкие волонтеры ухаживают за памятниками блокадникам в Петербурге

У мемориала «Цветок жизни», посвященного детям, погибшим в блокадном Ленинграде, русские и немецкие студенты вместе поют о мире и расчищают памятник.

Студенты из разных городов Германии приехали в Санкт-Петербург, как члены общественной волонтерской организации «Акция искупления - служба делу мира». Задача движения - привлечь внимание к последствиям национал-социализма, изучение истории с целью недопущения подобного в будущем, занятия социальной работой.

«Мой дедушка воевал в России. Я не знаю, где точно он был, но все мои родственники пострадали от войны. Поэтому мне очень важно, чтобы никогда не было войны в мире, особенно между Германией и Россией», - рассказала волонтер Фабиола Бенингер.

Международному движению «Акция искупления - служба делу мира» уже 60 лет. Волонтеров отбирают по конкурсу и отправляют в страны, сильнее всего пострадавшие от Второй мировой войны.

Немецкие волонтеры приехали в Северную столицу на две недели, и их никак не назовешь обычными туристами. Каждый день они посещают различные мемориалы и памятные места.

Работа волонтеров имеет скорее символическое, чем практическое значение. За мемориалами и братскими захоронениями в Ленинградской области и так регулярно ухаживают, но для этих ребят возможность помочь хоть чем то - как покаяние.

«Для них это их гражданский долг. Я им предлагал посетить музеи, еще что-то, а они говорят - нет, нет, мы хотим на могилке прибраться», - пояснил Олег Патрикеев, иерей, настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья.

У мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладоги - там, где когда-то начиналась «Дорога жизни» - происходит самая важная встреча для волонтеров. Немецкая молодежь знакомится с блокадниками, с теми, чье детство и молодость выпали на самое страшное время войны, общается с ними, узнает факты о событиях тех дней.