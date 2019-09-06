Цвет настроения синий: под Нижним Новгородом забор покрасили вместе с кустами
Накануне дня знаний в городе Выкса Нижегородской области возле школы №3 появился необычный забор. Издалека создается впечатление, будто это кованая ограда с металлическими листьями, вблизи же становится ясно, что рабочие вместе с забором покрасили траву и кусты.
Фотографии забора были опубликованы в соцсетях. Комментаторы начали живо обсуждать новый «арт-объект».
«Цвет настроения синий, в руках пульверизатор и банка краски синей», - прокомментировал пост один пользователь.
«Я подумал сначала, что это художественное литье и ковка. Хотел сказать - вау. Ничего себе какую дорогую тему поставили и для школы, но увы...Россия ломает все надежды», - написал еще один человек.
«Концептуальный вандализм», - подметил пользователь соцсетей.
Некоторые из комментаторов порадовались за школьников, ведь у них появилась необычная фотозона.