Мутко спрогнозировал снижение ставок по ипотеке до 9%

Смягчение кредитно-денежной политики Центробанка приведет к снижению ставок по ипотеке, однако произойдет это не сразу, заявил заместитель председателя правительства Виталий Мутко.

«Это не мгновенная вещь. Сказываться будет к октябрю-ноябрю», - приводит ТАСС его слова.

Вице-премьер считает, что к концу 2019 года банки понизят ставки по ипотеке до 9%, а к 2020, как предполагает Мутко, они опустятся до 8%.

Банк России в пятницу, 6 сентября, снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7%, что является минимумом за последние пять лет. Также регулятор не исключил дальнейшего снижения ставок.