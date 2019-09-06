«Дорога памяти»: правнук маршала Баграмяна рассказал о судьбе сына полка Афони

Андрей Зайцев, правнук маршала Советского Союза Ивана Баграмяна, рассказал, какую роль военачальник сыграл в жизни деревенского сироты Афони.

«В 1943 году, когда 11 гвардейская армия Ивана Христофоровича находилась в Калужской области, солдаты в одной из деревень нашли мальчика примерно 10 лет, у него погибли оба родителя и он решил отправится на фронт, чтобы стать частью Красной Армии. Солдаты привели его в штаб к прадедушке, мальчика звали Афанасий Петрович Фирсов, в армии его звали Афоня», - рассказал правнук маршала.

Мальчику пошили форму, приняли на довольствование, и он начал выполнять всякие маленькие указания. Солдатам он очень полюбился, поскольку был мальчиком талантливым, творческим, он пел и танцевал.

«Иван Христофорович позвал его к себе в штаб и сказал: "Афоня, на одном старании и танцах ты далеко не уедешь, поэтому я хочу, чтобы ты пошел в Суворовское училище". Мальчик согласился, поступил в Калининское суворовское училище и закончил его с отличием», - рассказал Зайцев.

Афанасий Петрович пошел по военной стезе, он стал полковником, инженером, достиг больших высот, но Иван Христофоровича не забывал, он часто приходил к маршалу в гости. Афанасий Петрович даже называл Ивана Христофоровича вторым папой.

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