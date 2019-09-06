Школьникам с правами могут разрешить водить автомобили

Несовершеннолетние, сдавшие экзамены на права, смогут управлять автомобилями под руководством опытных водителей. Соответствующие поправки в закон о безопасности дорожного движения подготовило Министерство внутренних дел РФ.

При этом условия подобных поездок и требования к водителю МВД предлагает определить правительству.

Также, согласно поправкам, опубликованным на сайте ведомства, сесть за руль грузового и пассажирского транспорта можно будет только при наличии стажа управления авто категории «В». Законопроектом предлагается повысить минимальный возраст для получения прав категории «С» до 21 года, а категории «D» - до 24 лет.

Инициатива предполагает выделение тяжелых мотоциклов в отдельную категорию. Управлять ими позволят права категории A, тогда как другие мотоциклы перейдут в подкатегорию A2. С 18 лет можно получить права категории A2, с 20 разрешат и категорию A, но только при двухлетнем стаже предыдущей подкатегории.

Также сообщается, что иностранные водительские удостоверения можно будет обменять на российские только после обучения и сдачи экзаменов.