Ученые назвали опасные для жизни напитки

Международная группа экспертов провела исследования и выяснила, что частое употребление сладких безалкогольных напитков, включая газировку, провоцирует повышение риска ранней смерти.

В течение 16 лет ученые изучали данные более 450 тысяч здоровых людей из европейских стран, делая акцент на употребляемых ими напитках. Во время наблюдения учитывались рост, вес, вредные привычки и образ жизни.

По результатам исследования, употребление в сутки более двух стаканов напитков с сахаром или его заменителем на 17% повышал риск ранней смерти. Те, кто предпочитал газировку с сахаром, страдали заболеваниями пищевода, а любители искусственных подсластителей - сердечными и сосудистыми недугами, пишет Live Science.