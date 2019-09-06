МВД предложило ввести новый порядок получения прав на мотоциклы

МВД России подготовило поправки в закон, согласно которым получить водительское удостоверение на управление тяжелым мотоциклом можно при достижении 20-летнего возраста, при этом имея двухлетний опыт вождения легкого мотоцикла.

На сайте ведомства сказано, что законопроектом устанавливается поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории «А». В этих целях вводится новая подкатегория «А2» (мотоциклы, максимальная мощность которых не превышает 35 киловатт, а соотношение максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не больше 0,2 кВт/кг), право на управление которой предоставляется после достижения 18 лет.

Отмечается, что минимальный возраст для получения водительского удостоверения на мотоциклы категории «А» возрастет до 20 лет при наличии двухлетнего стажа управления мотоциклами подкатегории «А2». Если кандидат в водители достиг 24 лет, стаж управления не потребуется.

Данные поправки Министерство внутренних дел подготовило в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».