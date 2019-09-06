Бразильский министр назвал жену Макрона «страшной»

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес оскорбил жену французского президента Эмманюэля Макрона Брижит. Это произошло на экономическом форуме в городе Форталеза.

«Президент (Бразилии Жаир Болсонару - прим. ред.) не солгал, она действительно страшная, это чистая правда», - приводит слова Гедеса Sputnik International.

Министр также добавил, что не бывает некрасивых женщин, бывают неудачные ракурсы.

Позднее он принес извинения за свои слова, назвав их «шуткой». Гедес отметил, что на личности переходить не хотел.

Это не первый случай, когда политики из Бразилии оскорбительно высказываются в адрес жены Макрона. Так, августе один из подписчиков бразильского президента в социальной сети Facebook оставил на его странице фотоколлаж. На нем изображены Болсонару с 37-летней женой Мишель и Макрон с 66-летней супругой Брижит. В подписи к фотографии отмечалось, что именно из-за внешности своей спутницы жизни французский лидер «преследует» Болсонару.

Президент Бразилии под коллажем оставил насмешливый комментарий, призвав «не унижать мужика». После этого французский лидер заявил, что Болсонару должно быть стыдно за свое поведение, и отметил, что Бразилия достойна президента, который «нормально себя ведет», передает РИА Новости.