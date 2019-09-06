Генпрокурор передаст в СК дело о нападении на Памфилову

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка переведет из МВД в центральный аппарат СК России материалы дела о нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.

«Для обеспечения всестороннего и полноценного расследования уголовного дела контроль будет осуществляться в Генпрокуратуре России», - сообщили в Генпрокуратуре России.

Ранее глава Следственного комитета инициировал передачу уголовного дела о нападении на председателя Центризбиркома.

В ночь на 6 сентября неизвестный проник в частный дом Памфиловой, расположенный в подмосковной Истре. Злоумышленник в маске пробрался через окно и несколько раз ударил ее электрошокером. Глава ЦИК рассказала, что отбилась от него стулом. В итоге, мужчине пришлось убежать.

Памфиловой после инцидента предложили предоставить охрану, однако она отказалась. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК (разбой).