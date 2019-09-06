Мединский поблагодарил президента Чехии за защиту памятника маршалу Коневу

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский поблагодарил президента Чехии Милоша Земана за защиту памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, который хотели демонтировать.

«Прага была освобождена уже после падения Берлина. Это была не прогулка», - приводит слова российского министра ТАСС.

Мединский отметил, что почти 12 тысяч советских солдат отдали свои жизни, освобождая Прагу.

«Благодарные жители Праги поставили Коневу памятник. А тут староста какого-то района сказал, что они на совете поставят вопрос, чтобы демонтировать памятник освободителю и спасителю города», - добавил глава Минкульта.

Мединский отметил, что Россия благодарна Земану за поддержку. Он также выразил надежду, что после выступления чешского лидера «власти примут правильное решение».

Пятого сентября в эфире телевизионного канала «Баррандов» Земан выступил с призывом сохранить на площади Интербригады в Праге памятник Коневу. По его словам, истиной причиной запроса на перенос монумента является желание руководства муниципалитета построить гаражный комплекс на площади, где и установлен памятник полководцу.

Вопрос о памятнике Коневу высший исполнительный орган муниципальной власти района будет рассматривать 12 сентября.