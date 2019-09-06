Разборки на Павелецкой: преступники расстреляли и ограбили мужчину в центре Москвы

В центре Москвы на Павелецкой площади произошло разбойное нападение со стрельбой, сообщили «Звезде» в ГУ МВД по столице.

Неизвестные обстреляли из травматического пистолета мужчину, выходившего из банка и отобрали у него сумку с деньгами. О какой сумме идет речь, не сообщается. Нападение произошло в пятницу вечером, 6 сентября, в районе 18.00.

Совершив злодеяние, вооруженные бандиты скрылись с места преступления. Мужчина получил ранения. Пострадавшему оказывается медицинская помощь, о его состоянии ничего не известно. Преступников разыскивает полиция.