Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева больше не будет работать с музыкальным продюсером Константином Меладзе.

Она отметила, что получила ценный опыт от сотрудничества с ним. По словам Джанабаевой, работа в проекте Меладзе дала ей возможность сделать карьеру сольной певицы. Артистка призналась, что благодаря выступлениям в составе «ВИА Гры», она смогла обзавестись новыми друзьями, единомышленниками.

«Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено», - написала Альбина на своей странице в Instagram.

Она уточнила, что контракт с Константином Меладзе прекращен с февраля прошлого года, с тех пор все ее новые песни выходят под лейблом Goldenlook.

Альбина Джанабаева выступала в составе группы «ВИА Гра» с 2004 по 2012 годы. В 2014-м она вышла замуж за брата продюсера - певца Валерия Меладзе, с которым она встречалась с 2004 года.