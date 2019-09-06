Валерия потеряла ребенка от Пригожина
По словам певицы, у нее произошло отторжение плода.
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Певица Валерия рассказала, что в начале отношений с продюсером Иосифом Пригожиным пережила выкидыш.
«Я заболела очень сильно гриппом и приняла большую дозу антибиотиков, так как не знала, что беременна», - рассказала артистка в эфире телеканала «Россия 1».
Спустя две недели Валерия поняла, что ждет ребенка. На тот момент она была на втором месяце беременности.
«Произошло отторжение плода. Пережили мы это, как всегда, в работе, на следующий день мне нужно лететь на гастроли», - рассказала исполнительница.
Валерия также призналась, что работа помогает им с мужем «залечить раны».
Пригожин добавил, что на двоих с Валерией у них шесть детей, перед всеми ними они чувствовали ответственность, поэтому о совместном ребенке ранее даже не задумались.