Валерия потеряла ребенка от Пригожина

Певица Валерия рассказала, что в начале отношений с продюсером Иосифом Пригожиным пережила выкидыш.

«Я заболела очень сильно гриппом и приняла большую дозу антибиотиков, так как не знала, что беременна», - рассказала артистка в эфире телеканала «Россия 1».

Спустя две недели Валерия поняла, что ждет ребенка. На тот момент она была на втором месяце беременности.

«Произошло отторжение плода. Пережили мы это, как всегда, в работе, на следующий день мне нужно лететь на гастроли», - рассказала исполнительница.

Валерия также призналась, что работа помогает им с мужем «залечить раны».

Пригожин добавил, что на двоих с Валерией у них шесть детей, перед всеми ними они чувствовали ответственность, поэтому о совместном ребенке ранее даже не задумались.