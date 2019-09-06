Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства космодрома «Восточный»

Президент России Владимир Путин сегодня осмотрел стартовую площадку строящегося космодрома «Восточный». Глава государства облетел ее с воздуха. Представить общую картину хода строительства с земли - невозможно, размеры не позволяют.

Владимиру Путину продемонстрировали стартовый стол под запуск тяжелой ракеты «Ангара». На треть площадка уже залита бетоном. Работы здесь не прекращаются ни на минуту.

«Восточный» - первый и единственный в России космодром гражданского назначения. Запуск ракет полностью автоматизирован. На стартовой площадке находиться уже не имеет смысла. За операцией следят дистанционно.

Работы на космодроме одновременно ведутся на 14 объектах. Все они в так называемой «Зеленой зоне» - то есть сроки выдерживаются. Это и стартовый комплекс под «Ангару», и командный блок, и технический блок, большие бетонные заводы и общежития для рабочих.

Главе государства рассказали, что по пяти инженерным системам оборудование уже находится на площадке, еще по двум поставки завершатся до конца года. По 20 - в течение следующего года, и по восьми оставшимся - до середины 2021 года.

Владимиру Путину показали и монтажно-испытательные цеха. На «Восточный» совсем недавно доставили две ракеты-носителя «Союз-2». Одна из них отправится в космос в конце года.

До конца года из Самары на космодром отправятся еще три ракеты-носителя. Одна из них уже полностью изготовлена, вторая находится на завершающей стадии испытаний.

Вместе с президентом «Восточный» проинспектировали министр обороны Сергей Шойгу и первый вице-премьер Юрий Борисов. Сроки строительства второй очереди космодрома не раз откладывались. Больше это недопустимо, отмечает Владимир Путин. Россия на правах космической сверхдержавы должна быть всегда впереди.

«С космодрома "Восточный" уже произведено пять пусков. Теперь мощности "Восточного" могут и, хочу это подчеркнуть, должны быть загружены более серьезным образом. Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первого полета с использованием ракеты-носителя сверхтяжелого класса», - заявил Владимир Путин.

По всей территории космодрома «Восточный», и особенно в новой, второй очереди, установили видеокамеры. Теперь за ходом строительства можно следить онлайн - в реальном времени. И сделать это может любой желающий.