Льготные тарифы на авиаперелеты в ДФО не отменят

Льготные тарифы на авиаперелеты для дальневосточников отменять не будут. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в округе Юрий Трутнев по итогам ВЭФ.

Намерение руководства «Аэрофлота» убрать «плоские тарифы» ранее раскритиковал Владимир Путин. На встрече с представителями общественности Дальневосточного федерального округа президент заявил, что транспортная доступность - один из приоритетов развития региона.

«Проживая в каком-то из регионов страны и не иметь возможности приехать в Москву, Петербург и любой другой регион страны - человек перестает себя чувствовать гражданином этой страны - вот в чем беда. Мы будем делать все для того, чтобы связность страны была обеспечена, в том числе будем поддерживать льготы по перевозкам», - рассказал Путин.

Программа субсидирования авиабилетов будет расширена. Кроме того, планируется создать авиакомпанию, которая станет осуществлять регулярные рейсы по льготной стоимости между регионами Дальнего Востока.