Мощный ливень с градом прошел в Краснодаре: кадры разгула стихии

Сегодня, шестого сентября, в Краснодаре прошел мощный ливень. В некоторых районах города выпал град.

Как рассказали пользователи в социальных сетях, на некоторых улицах города движение оказалось парализовано. На улице Ставропольской упавшее дерево повредило контактную сеть троллейбуса, на некоторое время движение остановлено. На пересечении улиц Гоголя и Леваневского рухнувшее на пути дерево остановило движение трамваев, сообщает издание «Югополис».

Штормовое предупреждение действует в Краснодаре до вечера 7 сентября.

По сообщению Краснодарского краевого гидрометцентра, в субботу на Кубани местами ожидаются дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, град, а также шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду.