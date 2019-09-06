Более 40 снарядов и мин выпустили ВСУ по населенным пунктам ДНР
В результате обстрелов пострадали две женщины, сгорели несколько домов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Украинские силовики провели новые массированные обстрелы южных районов ДНР. При этом они использовали запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные орудия: 152-миллиметровые артиллерийские установки и минометы.
Бомбить начали в три часа ночи, когда люди спали. В общей сложности выпустили 45 снарядов и мин. Пострадали сразу несколько населенных пунктов. Там дотла сгорели несколько домов, а также детский сад.
В результате обстрелов ранения получили две женщины - сейчас они в больнице. Десятки людей остались без крова.