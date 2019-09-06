Музей обороны и блокады Ленинграда открылся после реконструкции

В Петербурге после реконструкции открылся Музей обороны и блокады Ленинграда. Ремонт в здании в Соляном переулке продолжался год. Теперь в музее представлена новая экспозиция.

В торжественной церемонии открытия приняли участие ветераны и жители города. В зале также присутствовали командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев и главком ВМФ Николай Евменов. Гостей приветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

«В этом году мы отметили две знаменательные даты: 70-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 70-летие нашей Ленинградской битвы, нашей победы. Это наша, ленинградская победа. И вот, сегодня хороший подарок - открытие музея», - сказал он.

К традиционным для музея экспонатам добавились современные технологии - мультимедийные экраны. На них можно прочитать информационные материалы, посмотреть карты и электронные копии документов, а также фотографии времен Великой Отечественной.