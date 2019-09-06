Опровергнут миф о вреде соли

Переизбыток соли в организме человека увеличивает риск развития всевозможных болезней, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний. Умеренное употребление хлорида натрия в пище не принесет вреда.

Европейское общество кардиологов провело научное исследование и доказало, что человек ощутит на себе негативные последствия от соли, если каждый день будет съедать более шести граммов этого минерала. Результаты медики опубликовали на сайте.

Кроме того, поддерживать сосуды и сердце в здоровом состоянии помогают фрукты и овощи в рационе, орехи, молочные продукты и красное мясо, а также физическая активность.