Памфилова описала, как выглядел напавший на нее человек

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова описала нападавшего на нее человека. По ее словам, он был высокого роста, худощавого телосложения, лицо злоумышленника было в маске.

«Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну физическая боль ладно... это не так страшно, но для меня это шок. Представьте, вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает», - рассказала она в эфире телеканала «Россия 24»

В МВД сообщили, что нападение на Памфилову произошло около 01.30 по московскому времени. Неизвестный в ночное время проник в дом главы ЦИК и неоднократно ударил ее электрошокером. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Злоумышленник скрылся с места преступления, в настоящее время правоохранители ищут причастных к происшествию людей.

Как сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, дело о нападении на главу ЦИК будет передано в центральный аппарат СК.