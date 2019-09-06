Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на месте сгоревшего дома

В поселке Красные Баррикады под Астраханью собака не уходит с пепелища, которое осталось на месте дома ее хозяев. Видео с животным опубликовал в Сети один из пользователей.

«После пожара хозяева оставили собаку!», - прокомментировал ролик автор видеозаписи.

У дружелюбного пса есть миска и ошейник. Видимо, собаку подкармливают соседи. От дома хозяев собаки остались обугленные бревна.