Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на месте сгоревшего дома
От дома хозяев животного остались только обугленные бревна.
© Видео: Вячеслав Ст, YouTube © Фото: Вячеслав Ст, YouTube
В поселке Красные Баррикады под Астраханью собака не уходит с пепелища, которое осталось на месте дома ее хозяев. Видео с животным опубликовал в Сети один из пользователей.
«После пожара хозяева оставили собаку!», - прокомментировал ролик автор видеозаписи.
У дружелюбного пса есть миска и ошейник. Видимо, собаку подкармливают соседи. От дома хозяев собаки остались обугленные бревна.