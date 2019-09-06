Путину показали строительство стартового комплекса для ракет «Ангара»

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили космодром «Восточный» в Амурской области. Главе государства доложили о ходе работ по строительству стартового комплекса для ракет тяжелого класса «Ангара». Как доложили президенту, к первому пуску все будет готово уже в 2023 году.

Путину показали строительный объект, на котором ведется строительство командного пункта. Ему рассказали, что система управления подготовки старта будет полностью автоматизированной.

Как ожидается, после осмотра Путин проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома. «Восточный» предназначен для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения.

Президент на пленарном заседании ВЭФ заявил, что Россия заинтересована в совместной работе с иностранными партнерами на космодроме «Восточный».

Путин отметил, что «Восточный» - не военный космодром, он существует для гражданских пусков. Также российский лидер рассказал о совместных проектах в космической сфере с Индией, ведется работа по подобным программам с Китаем. Также развивается сотрудничество с Европейским космическим агентством.