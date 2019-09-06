Новая платформа МЖД «Северянин» открылась на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы открылся важный транспортно-пересадочный узел «Северянин». Новую платформу Ярославского железнодорожного направления перенесли на 600 метров ближе к остановке МЦК «Ростокино».

Теперь, чтобы сделать пересадку, пассажирам не нужно будет выходить на улицу, а время пути значительно сократится.

«Возможность полной интеграции с МЦК - это возможность всех жителей, которые живут на этой ветке, на этом направлении, воспользоваться комфортом МЦК и пересадкой на десятки других станций Московской центральной кольцевой дороги», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря открытию платформы снизится нагрузка на Ярославский вокзал и станцию метро «Комсомольская». Это было единственным местом пересадки на электричку, поскольку железнодорожные пути Ярославского направления проходят вдалеке от линий метрополитена.