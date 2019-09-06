Путину доложили о нападении на Памфилову

Владимир Путин знает о нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президенту доложено», - цитирует его РИА Новости.

В ночь на пятницу, 6 сентября, глава Центризбиркома подверглась нападению в своем доме в подмосковной Истре. Неизвестный в маске проник через окно в помещение, несколько раз ударил женщину электрошокером и скрылся с места происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 («Разбой с незаконным проникновением в жилище») УК РФ. Полиция в качестве основной версии произошедшего рассматривает попытку ограбления. Злоумышленника разыскивают. Несмотря на инцидент, сама Памфилова, по ее словам, чувствует себя хорошо.