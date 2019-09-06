На Урале уволили полицейских, устроивших групповое изнасилование в салоне служебного авто

Троих полицейских из Екатеринбурга, подозреваемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, уволили, сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Кроме того, отстранены от службы в органах правопорядка трое непосредственных начальников предполагаемых насильников, еще трое офицеров полиции переведены на нижестоящие должности. Восемь стражей порядка получили выговор, следующее нарушение закончится для них увольнением.

В общей сложности 17 сотрудников екатеринбургского гарнизона привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

По версии следствия, в ночь на 18 августа трое сотрудников патрульно-постовой службы надругались над 22-летней девушкой прямо в салоне служебной машины.

Это далеко не первое преступление сексуального характера, которое совершают сотрудники правопорядка. Осенью 2018 года суд Уфы заключил под стражу трех экс-сотрудников полиции по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.