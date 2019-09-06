Дело о нападении на Памфилову будет передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов уголовного дела о разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России.

«Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу ее профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершенного преступления по поручению главы СК России займутся следователи Главного следственного управления», - сообщается на сайте Следственного комитета России.

В рамках предварительного следствия в сжатые сроки будут приняты необходимые меры для установления обстоятельств нападения и причастных к нему лиц. В этих целях будут привлечены оперативные силы ФСБ и МВД России. Следователи будут тщательно проверять и отрабатывать каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью. Кроме того, они установят его цель и мотив произошедшего. В соответствии с уголовным законодательством действиям причастных к преступлению лиц будет дана правовая оценка.

В ночь на шестое сентября на дом Памфиловой было совершено разбойное нападение. В кратчайшие сроки к дому, который расположен в округе Истра в Подмосковье, прибыли сотрудники полиции. Как рассказали в пресс-службе МВД России, по данному факту было возбуждено дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ.