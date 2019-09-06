Сотрудник полиции ДНР пострадал при взрыве в Донецке
Сотрудник полиции Донецкой народной республики пострадал во время взрыва в Калининском районе на востоке Донецка.
«Сотрудник коммунальных служб обнаружил неизвестный предмет около неработающего кинотеатра "Донецк", вызвал полицию. Приехал наряд, когда один из сотрудников попробовал приблизиться к тому месту, прогремел взрыв», - сообщает Донецкое агентство новостей.
Про состояние пострадавшего ничего неизвестно. Отмечается, что взрыв произошел около школы и детского сада.
В то же время впредставительстве ДНР в СЦКК заявили, что Вооруженные силы Украины нанесли обстрел Ясиноватой из 82-миллиметровых минометов.
«В 18.05 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению Ясиноватой: выпущено 28 мин калибром 82 мм», - говорится в сообщении представительства.