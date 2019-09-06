«Санкт-Петербург, родной»: «Любэ» презентовала посвященную блокаде Ленинграда песню

Группа «Любэ» презентовала свою новую песню «Санкт-Петербург, родной».

Композиция была исполнена на прошедшем выступлении, приуроченном ко Дню начала блокады Ленинграда - 8 сентября 1941 года.

Тысячи гостей мероприятия смогли услышать вживую песню. На празднике находился и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который также поприветствовал всех присутствующих и отдельно поблагодарил ветеранов.

Как отметил лидер группы Николай Расторгуев, композиция «Санкт-Петербург, родной» появилась всего несколько дней назад.