«Санкт-Петербург, родной»: «Любэ» презентовала посвященную блокаде Ленинграда песню
Премьера состоялась на Дне промышленника, где музыканты впервые под аплодисменты исполнили композицию.
© Видео: Matvey Music, Youtube © Фото: Matvey Music, Youtube
Группа «Любэ» презентовала свою новую песню «Санкт-Петербург, родной».
Композиция была исполнена на прошедшем выступлении, приуроченном ко Дню начала блокады Ленинграда - 8 сентября 1941 года.
Тысячи гостей мероприятия смогли услышать вживую песню. На празднике находился и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который также поприветствовал всех присутствующих и отдельно поблагодарил ветеранов.
Как отметил лидер группы Николай Расторгуев, композиция «Санкт-Петербург, родной» появилась всего несколько дней назад.