В ЦИК прокомментировали нападение на Памфилову

Самочувствие главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, на которую напали в Москве, позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях. Об этом рассказали в пресс-службе ЦИК.

Как пишет РИА Новости, было возбуждено дело о разбое по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Как отметила официальный представитель МВД РФ, расследование взято на контроль руководства министерства.

По данным пресс-службы ЦИК, у Памфиловой ничего не украли. Сама пострадавшая воздерживается от комментариев.

Ранее Элла Памфилова приняла участие в международной конференции на тему «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», видео опубликовано на странице ЦИК в Facebook.

Разбойное нападение на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой было совершено в ночь на 6 сентября. На террасу ее дома в Истре проник злоумышленник в маске и неоднократно ударил ее электрошокером.