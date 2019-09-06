«Не сдался без боя»: пилот отбивался от акул 15 часов после крушения самолета

Пилот Уолтер Уайетт-младший рассказал, как после крушения самолета у берегов Багамских островов в течение 15 часов отбивался голыми руками от кровожадных акул.

История случилась 6 декабря 1986 года. В то время пилоту было 37 лет, у него было двое маленьких детей, живущих с матерью в Теннеси.

Летчик выжил после крушения в море самолета, сразу после чего снова оказался в смертельной опасности. Тупорылые акулы, которые являются одними из самых агрессивных хищников на планете, пытались атаковать мужчину.

По его словам, он провел в ледяной соленой воде всю ночь, его глаза распухли и он сильно устал. Живущий во Флориде пилот одной из авиакомпаний полетел на Багамы на частном самолете для отдыха, крушение произошло уже когда он возвращался. Он вспоминает, что возникли проблемы с топливным баком, в результате чего самолет беззвучно упал в воду.

Пилот взобрался на крыло упавшего воздушного судна и пытался привлечь внимание береговой охраны. Позже самолет стал идти ко дну и мужчине пришлось дрейфовать в холодной воде всю ночь.

«У меня военная подготовка, поэтому я знал, что в первый час мои шансы быть найденным были высоки, но после него ваши шансы на спасение резко снижаются», - рассказал он изданию The Sun.

С утренними лучами возникла новая опасность – пилот увидел множество плавников акул. Уайетт-младший стал бить их ногами по головам, когда те приближались. Среди больших тупорылых акул была огромная акула-мако, которая считается наиболее быстрой из всех существующих.

«Я был обескуражен, говорю вам - это было похоже на то, как дьявол смотрит мне в глаза», - вспомнил пилот.

Береговая охрана, обнаружившая Уайетта-младшего, заметила рядом с ним контур большой акулы-мако.

Пилот Уолтер Уайетт-младший был настолько истощен и измучен, что не сразу заметил, что из самолета была выпущена сигнальная ракета. Его спасли спустя 15 часов пребывания в воде. Моряки втащили пилота-счастливчика на лодку и доставили в Ки-Уэст, в местную больницу.