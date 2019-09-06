ЦБ снизил ключевую ставку до 7%
Ключевая ставка уменьшилась на 0,25 процентного пункта.
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Центробанк впервые с 2014 года понизил ключевую ставку до 7%. Изменения прошли на фоне замедляющейся инфляции.
«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,00% годовых», - говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне.
Темп роста экономики РФ складывается ниже ожиданий, рассказали в Центробанке. При этом добавляется, что есть значительные риски замедления мировой экономики.