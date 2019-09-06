ВСУ обстреляли южные районы ДНР из тяжелой артиллерии
Под огонь попали три населенных пункта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Армия ВСУ обстреляла юные районы самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Силовики применили 152-миллиметровые орудия и минометы. Под огонь попали населенные пункты Григоровка, Ленинское и Коминтерново.
Четыре дома оказались полностью разрушены.
По предварительной информации, пострадала одна женщина. Ее доставили в больницу Новоазовска.
Это далеко не первое нарушение перемирия со стороны ВСУ. Народная милиция ДНР призывает международных наблюдателей вмешаться в ситуацию.