Лукашенко предложил провести Олимпиаду совместно с РФ или Украиной

Белоруссия могла бы провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как пишет БелТА, белорусский президент рассказал, что в трех странах уже существуют все необходимые объекты для Олимпийских игр.

«Нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы», - сказал Лукашенко.

По его словам, осталось построить Национальный футбольный стадион и для водных видов спорта. Тем временем, в России под футбол уже вся структура существует.

«Можем запросто с ними принять Олимпиаду. В основном летнюю провести - в Беларуси - с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», - добавил белорусский президент.

Так Лукашенко отметил проведение в Белоруссии спортивных форумов. В июне Белоруссия принимала у себя II Европейские игры. Вскоре в стране пройдет совместный с Латвией ЧМ по хоккею.