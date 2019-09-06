Певица Ники Минаж заявила о завершении карьеры

Популярная американская рэп-исполнительница Ники Минаж объявила об «уходе на пенсию». Завершение музыкальной карьеры певица объяснила желанием проводить больше времени со своей семьей. В августе 36-летняя Минаж объявила о скорой свадьбе со своим бойфрендом Кеннетом Петти.

Обращение артистка опубликовала в своем микроблоке в Twitter.

«Буду любить вас всю жизнь», - написала Минаж своим поклонникам и выразила уверенность, что ее подписчики за нее порадуются,

Настоящее имя певицы Оника Таня Мараж, она родом из Таиланда. За свою карьеру она записала четыре студийных альбома и еще один готовится к выпуску. Минаж стала первым артистом в истории, чьи семь песен одновременно находились в чарте Billboard Hot 100.