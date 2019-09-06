Пропавшую под Вологдой двухлетнюю девочку нашли живой

Двухлетнюю девочку, которая пропала из песочницы в селе Красное Вологодской области несколько дней назад, обнаружили живой.

Как сообщили в ГУ МЧС России по области, девочку направили к медикам, чтобы оказали ей всю необходимую помощь.

«Девочку нашли сегодня живой, в удовлетворительном состоянии. Ребенка обнаружили неподалеку от села, все подробности сейчас выясняются», - добавили спасатели.

Тем временем, в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказали ТАСС, что ребенок был почти обездвижен.

«Она плакала. Ей была оказана первая помощь, ребенка укутали в теплые вещи», - сказала исполнительный директор организации Екатерина Мизулина.

Девочку планируют доставить санавиацией в Вологодскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что пропавшую 4 сентября в селе Красное под Вологдой девочку ищут более ста волонтеров, следователей и кинологов. Мать оставила ее в песочнице и пошла кормить новорожденного ребенка, но спустя 10 минут дочь пропала из песочницы.