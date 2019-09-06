В США сняли на видео медвежонка, задремавшего на раковине отеля
Внутрь дикое животное попало через окно, которое, вероятно, открытым оставили постояльцы отеля.
© Видео: Buck's T-4 Lodge & Restaurant, Facebook © Фото: Buck's T-4 Lodge & Restaurant, Facebook
Сонный медвежонок забрел в одну из американских гостиниц, расположенных в штате Монтана, и решил вздремнуть в женском туалете.
Необычного посетителя заметили гости отеля. Кадры с места публикуют сотрудники гостиницы. На них видно, как дикое животное лениво отдыхает на раковине.
На место вызвали сотрудников службы дикой природы. Самостоятельно покидать дамскую комнату медвежонок отказался.
Его пришлось усмирить уколом со снотворным, после чего животное вынесли на улицу.
Медвежонок будет перемещен в другой район штата Монтана и выпущен на природу, заверили специалисты.
Как сообщает Mirror, дикое животное могло пробраться внутрь здания через окно.