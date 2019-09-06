В США сняли на видео медвежонка, задремавшего на раковине отеля

Сонный медвежонок забрел в одну из американских гостиниц, расположенных в штате Монтана, и решил вздремнуть в женском туалете.

Необычного посетителя заметили гости отеля. Кадры с места публикуют сотрудники гостиницы. На них видно, как дикое животное лениво отдыхает на раковине.

На место вызвали сотрудников службы дикой природы. Самостоятельно покидать дамскую комнату медвежонок отказался.

© Buck's T-4 Lodge & Restaurant, Facebook

Его пришлось усмирить уколом со снотворным, после чего животное вынесли на улицу.

Медвежонок будет перемещен в другой район штата Монтана и выпущен на природу, заверили специалисты.

Как сообщает Mirror, дикое животное могло пробраться внутрь здания через окно.