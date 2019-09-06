Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова.

Как сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, СКР ходатайствовал о заочном аресте бизнесмена. По версии следствия, Петров незаконно вывел за границу четыре млрд рублей.

«Сергей Петров объявлен в розыск», - сказала представитель суда.

В настоящее время Сергей Петров находится за рубежом, пишет ТАСС.

Основатель «Рольфа» стал фигурантом уголовного дела, после чего в центрах его компании в Москве и Петербурге сотрудники СК и ФСБ провели обыски. Под домашний арест до 25 ноября этого года поместили директора департамента развития бизнеса компании «Рольф» Анатолия Кайро.