На главу ЦИК Эллу Памфилову напали и несколько раз ударили электрошокером
Расследование взято на контроль руководством МВД России.
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На дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловы совершено разбойное нападение.
Сообщение об инциденте поступило поздней ночью, в 1:30.
В кратчайшие сроки к дому, расположенному в округе Истра в Московской области, прибыли полицейские.
«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», - установили правоохранители.
Как рассказали в пресс-службе МВД РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ.
На месте работают следователи. Личности причастных к преступлению устанавливаются.