В Крыму завели дело по факту затопления катера под Судаком

Следователи возбудили уголовное дело по факту затопления прогулочного катера, затонувшего 5 сентября в районе Судака на юге Крымского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

«По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ)», - говорится в сообщении ведомства.

Следователи установили, что около 12.40 мск 5 сентября маломерное судно «Камелот» вышло из поселка Новый Свет в сторону мыса Карадаг. Спустя 20 минут катер попал в шторм и затонул на расстоянии 150 метров от берега. Все пассажиры и судоводитель оказались в открытом море.

После затопления судна 12 пассажиров и один член экипажа были спасены сотрудниками МЧС России. Местонахождение одной пассажирки до сих пор неизвестно.

Сотрудники следственного отдела на транспорте СКР по Крыму выдвинулись на место происшествия, организована проверка для установления обстоятельств происшествия. На месте ЧП уже допросили очевидцев и пассажиров, а также запрошены разрешительные документы на судно.

В качестве подозреваемого следователи допросили судоводителя, задержанного по статьям 91 и 92 УК РФ. Расследование дела находится на контроле и.о. руководителя ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.