Путин раскритиковал «Аэрофлот» за цены на авиаперелеты на Дальний Восток

Владимир Путин раскритиковал компанию «Аэрофлот», которая собирается отказаться от «плоских» тарифов, чья цена одинакова на протяжении всего года.

«Все время прикрываются какими-то международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими. Там компьютер просто считает тупо, сколько заявок, сколько потребностей, и, исходя из этого, взвинчивают цены», - возмутился президент, выступая на полях ВЭФ.

Российский лидер признал: способ практикуют многие страны, однако «Аэрофлот», очевидно, не учитывает, что у России есть особые условия - это огромные расстояния.

Путин считает, что этот аспект очень важен, в связи с чем необходимо поддерживать льготы при перелетах на Дальний Восток.