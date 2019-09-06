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Зеленского позвали в Крым

Дарья Муромова
01:22 06.09.2019
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил Зеленскому приехать на полуостров и пообщаться с местными жителями.
Зеленского позвали в Крым
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Крым, чтобы пообщаться с местными жителями и узнать, хотели бы они вернуться в состав Украины.

По мнению Аксенова, украинским политикам важно признать тот факт, что Крым был и остается российским, и это желание населения полуострова.

«Чем быстрее они к этому придут – тем легче будет Украине и нам. Что касается Зеленского … у них квартира тут своя в Ялте, давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите - хотят ли они назад в Украину, услышьте ответ и соответственно примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане», - заявил Аксенов в эфире «Крым24».

Он отметил, что на Украине в данный момент не хотят признавать, что выбор жителей на референдуме был цивилизованным.

В Крыму провели референдум после государственного переворота на Украине в 2014 году. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за присоединение к России.

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