Зеленского позвали в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Крым, чтобы пообщаться с местными жителями и узнать, хотели бы они вернуться в состав Украины.

По мнению Аксенова, украинским политикам важно признать тот факт, что Крым был и остается российским, и это желание населения полуострова.

«Чем быстрее они к этому придут – тем легче будет Украине и нам. Что касается Зеленского … у них квартира тут своя в Ялте, давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите - хотят ли они назад в Украину, услышьте ответ и соответственно примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане», - заявил Аксенов в эфире «Крым24».

Он отметил, что на Украине в данный момент не хотят признавать, что выбор жителей на референдуме был цивилизованным.

В Крыму провели референдум после государственного переворота на Украине в 2014 году. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за присоединение к России.