Пропавшего в красноярской тайге ребенка нашли живым

Пропавшего в Красноярском крае ребенка нашли живым. Информацию «Звезде» подтвердили в управлении МЧС по региону.

Об исчезновении мальчика вчера, 5 сентября, вечером заявил его отец. Поисковую группу сформировали из 300 человек. Среди них были полицейские, кинологи, сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители.

Поиски велись в тайге около деревни Березовка, и 6 сентября ребенок уже был найден.