Apple запустила веб-версию Apple Music

Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, которое предназначено для работы в браузере без iTunes.

По данным Bloomberg, запуск произошел 5 сентября. Уже к концу 2019 года приложение может появиться на компьютерах Mac.

Основным конкурентом Apple Music является Spotify Technology. Пять лет назад компания приобрела Beats Music с веб-версией, но уже в 2015 году проект был свернут после запуска Apple Music.

В начале лета стало известно, что Apple откажется от существующей почти 20 лет iTunes. Медиаплеер заменят приложениями Music, TV и Podcasts.