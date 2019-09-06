В Сочи заблокирована дорога к пяти населенным пунктам из-за оползней

Сошедшие с гор сели и оползни после обильных осадков заблокировали проезд по автодорогам под Сочи. По данным пресс-службы городской администрации, власти принимают экстренные меры по расчистке трасс.

«За прошедшую ночь в Сочи самые сильные осадки выпали в Хостинском районе - 60 мм. Сели перекрыли две автомобильные дороги», - говорится в сообщении.

Сель объемом тысячи кубометров сошел в озеро в районе села Калиновое. В результате чего оказалась перекрыта дорога к населенным пунктам Калиновое озеро, Воронцовка, Красная Воля, Хлебороб и Илларионовка. Другой оползень перекрыл движение по Новороссийскому шоссе.

Были организованы автобусы для проезда местных жителей. Они едут до оползня на одних автобусах, затем пересаживаются на другой и доезжают до работы или в школу, чтобы отвезти детей. Личными авто жители пользуются только для проезда по альтернативной грунтовой дороге.

Кроме того, в районе Новороссийского шоссе в связи со случившимся не менее чем в 30 частных домах был отключен газ. В настоящее время на месте ЧП работает тяжелая техника, расчищающая последствия селей.