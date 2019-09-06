В РФС отреагировали на освобождение Кокорина и Мамаева
Спортсменов отпустят на свободу в течение десяти дней.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость об освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО.
По его словам, решение суда было ожидаемым.
«Вели себя достойно, находясь в заключении под арестом. Во-вторых, я считаю, что они осознали свое недостойное поведение», - рассказал «Звезде» Колосков.
Он добавил, что произошедшее послужило для них уроком.
По словам Колосков, футболистов уже ждут в клубах, их команды рассчитывают на них.
«Я жду их на футбольном поле», - заключил Колосков.
Кокорина и Мамаева отпустят на свободу в течение десяти дней, когда решение Алексеевского суда, принятое сегодня, 6 сентября, вступит в законную силу.