В РФС отреагировали на освобождение Кокорина и Мамаева

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость об освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО.

По его словам, решение суда было ожидаемым.

«Вели себя достойно, находясь в заключении под арестом. Во-вторых, я считаю, что они осознали свое недостойное поведение», - рассказал «Звезде» Колосков.

Он добавил, что произошедшее послужило для них уроком.

По словам Колосков, футболистов уже ждут в клубах, их команды рассчитывают на них.

«Я жду их на футбольном поле», - заключил Колосков.

Кокорина и Мамаева отпустят на свободу в течение десяти дней, когда решение Алексеевского суда, принятое сегодня, 6 сентября, вступит в законную силу.