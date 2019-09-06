«Все там заповедное»: Путин рассказал о самом красивом месте в мире

Президент России Владимир Путин рассказал во время пятого экономического форума во Владивостоке о самом красивом месте в мире, которое он когда-либо видел.

«Камчатка, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», - признался глава государства.

Так российский лидер прокомментировал выступление основателя единственного в стране музея вулканов «Вулканариум» на Камчатке Сергея Самойленко, который отметил потребность в федеральной поддержке таких учреждений.

«Мы не забудем ваш музей, и по линии РГО есть возможность поддержать», - сказал президент.

Путин добавил, что представителю музея вулканов можно только позавидовать, поскольку он делает правильное дело, он назвал это «замечательной инициативой».