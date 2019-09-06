«Дверь закрыта»: глава Sony Pictures о возвращении Человека-Паука в Marvel

Вопрос «сотрудничества» Человека-паука и Marvel решен, и «на данный момент дверь закрыта». Об этом заявил исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра.

Он отметил, что между компаниями Sony и Marvel нет неприязни, несмотря на то, что к финансовому соглашению прийти сторонам не удалось.

По словам Винчикерра, на данном этапе рассматривается возможность создания новой вселенной в мире Человека-паука. Он добавил, что герой хорошо вписывается и в политику Sony.

При этом, как пишет Variety, исполнительный директор компании не исключил, что в будущем Marvel и Sony, возможно, смогут прийти к соглашению.