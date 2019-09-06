Киану Ривза в «Матрице» заменили Уиллом Смитом: видео

Актера Киану Ривза, который сыграл в знаменитой киноэпопее «Матрица», заменили на Уилла Смита с помощью технологии DeepFake.

На днях в YouTube появился ролик, в котором лицо Ривза было заменено на Смита так, что создалось ощущение, будто в голливудском фильме сыграл именно Уилл.

В видео показаны основные сцены фильма: Смит выбирает таблетку от Морфеуса, спасает его от агентов и другие эпизоды.

Подобный технологический трюк ранее был проделан с фильмом «Сияние»: там лицо Джека Николсона было заменено на Джима Керри.