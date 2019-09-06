Катер с пассажирами потерпел крушение около Судака

«Крымскими спасателями была оказана помощь 12 пассажирам, следовавших на морскую прогулку из Нового Света. Все они были доставлены в бухту Бугас, где им оказали медицинскую и психологическую помощь», - рассказал «Звезде» начальник 4-го пожаро-спасательного отряда регионального ГУ МЧС Дмитрий Коваленко.

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