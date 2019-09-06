Катер с пассажирами потерпел крушение около Судака
В момент ЧП на судне находились 13 человек.
Прогулочный катер «Камелот» из-за сильного волнения моря потерпел крушение в Крыму недалеко от берега мыса Толстый в районе Судака. Экстренным службам удалось спасти 11 пассажиров и капитана судна.
«Крымскими спасателями была оказана помощь 12 пассажирам, следовавших на морскую прогулку из Нового Света. Все они были доставлены в бухту Бугас, где им оказали медицинскую и психологическую помощь», - рассказал «Звезде» начальник 4-го пожаро-спасательного отряда регионального ГУ МЧС Дмитрий Коваленко.
В результате происшествия пропавшей без вести числится одна женщина, уроженка Ростовской области. Для ее поиска задействованы личный состав МЧС и беспилотники.
Само судно затонуло расстоянии 200 метров от берега мыса на глубине около 20 метров.