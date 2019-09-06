Посольство РФ выразило протест после ареста россиянина по запросу США

Дипломаты посольства России в Соединенных Штатах посетили государственный департамент после ареста в Италии по требованию американской стороны топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в Ростех, Александра Коршунова.

Представители посольства выразили решительный протест и потребовали отозвать запрос на экстрадицию россиянина.

«Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий. Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника», - говорится в сообщении дипмиссии на Facebook.

В заявлении говорится, что дипломаты обратили внимание на то, что подобная практика американских властей по «охоте» на россиян по всему миру недопустима и идет вразрез с нормами международного права.

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордена, выданного США. Вместе с американцем Маурицио Паоло Бьянки мужчину обвиняют в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов - за это им грозит до 10 лет тюрьмы.